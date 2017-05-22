قال جمال الشرقاوي، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إن معرض أهلا رمضان يشهد تخفيضات هائلة، خاصة ياميش رمضان، مشيرا إلى أن زيت عبد الشمس عليه تخفيض يصل لـ20 جنيها.

وأضاف “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “8 الصبح” على قناة DMC، اليوم الاثنين، أن بعض المنتجات بها تخفيضات تصل لـ40%، مؤكدا أن المواطنين سيلاحظون فرقا كبيرا في الأسعار عن المطروحة في الأسواق الحرة.

وأشار إلى أن المعرض طرح كرتونتين خاصة بالسلع الرمضانية، الأولى بـ70 جنيها تحتوي على 7 سلع، وهي كيلو سكر ولتر زيت و 2 كيلو رز، وعلبة سمن نصف كيلة، وصلصة، ومعكرونة وكيلو بلح، أما الكرتونة الثانية بـ95 جنيها وتحتوي على 10 سلع، السكر والزيت والرز والمكرونة والفول والعدس والشاي والبلح وصلصة وسمن.