قبل ترامب.. هؤلاء نالوا "قلادة الملك عبد العزيز"2017-05-22 11:06:45
نال وسام “الملك عبدالعزيز” السعودي العديد من القادة والرؤساء في العالم كان آخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعد الوسام ثالث أرفع الأوسمة في تاريخ السعودية، وأكبر درجة في التكريم، حيث يحملها ملك السعودية منذ أن يتم مبايعته ملكا.
وقد حصل رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون، خلال العقدين الأخيرين، على وسام الملك عبدالعزيز.
وفيما يلي أبرز الرؤساء الحاصلين عليه:
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن:
في يناير/ كانون الثاني 2008، حصل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، على قلادة الملك عبدالعزيز.
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
نال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وسام الملك عبدالعزيز، وكان ذلك في يونيو/ حزيران 2009.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
منح الملك السعودي السابق الراحل عبدالله، في العام 2007، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلادة “الملك عبدالعزيز”.
الرئيس السوري بشار الأسد:
حصل الرئيس السوري بشار الأسد على قلادة “الملك عبدالعزيز”، بعد مباحثات كبيرة جمعته بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، في العام 2009.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي:
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس/ آب 2014.
ملك إسبانيا فيليب السادس:
منح خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك إسبانيا فيليب السادس، وسام الملك عبد العزيز، وذلك في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، من العام الجاري.
الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند:
حصل الرئيس الفلانسي السابق فرانسوا أولاند على وسام الملك عبدالعزيز، من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين:
فاجأ ملك السعودية الراحل فهد بن عبدالعزيز الجميع بتقليد الرئيس صدام حسين وسام الملك عبدالعزيز في زيارة له لبغداد.
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