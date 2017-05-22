القوات المسلحة: توزيع 2 مليون عبوة غذائية بأسعار مخفضة2017-05-22 10:46:33
واصلت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين وباقي أجهزة ومؤسسات الدولة جهودها لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
تقوم القوات المسلحة بطرح 2 مليون من العبوات الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 25 جنيها للعبوة بدلا من 87 جنيها، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من إجمالي 8 ملايين عبوة تموينية تم تجهيزها وتوزيعها على دفعات بمختلف محافظات الجمهورية.
أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره لهيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بإعداد العبوات الغذائية وطرحها للمواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
وقد سبق الانتهاء من توزيع 4 ملايين حصة، ويجرى حاليا توزيع 2 مليون عبوة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المرحلة الأخيرة قبل عيد الأضحى مباشرة.
وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، وتضم كل عبوة 1 كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي، حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.
وقد تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، والتي شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات، وتجنب تكرار المناطق التي تم بها توزيع الحصص السابقة بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب، حيث تقوم المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 779 عبوة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات التي تدخل بنطاق مسئولية، و418 ألف عبوة في صعيد مصر بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 275 ألف عبوة بالإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وباقي المحافظات بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني، و130 ألف عبوة بمحافظة السويس، وتوزيع 243 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و84 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية.
فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 71 ألف عبوة غذائية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية بإجمالي 2 مليون عبوة.
يأتي ذلك حرصًا من الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهلهم.
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT