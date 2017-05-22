وزير الصناعة: تطبيقات الجودة مطلب أساسي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية2017-05-22 11:02:05
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الجودة هى الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية ، وأن تبنى مفاهيم وتطبيقات الجودة وممارسة التميز أصبح مطلبا أسآسيا للارتفاع بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوقين المحلي والخارجي .
وأوضح قابيل فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر القومي للجودة - والذى عقد تحت عنوان “الجودة والمستقبل من منظور تطبيقي” ونظمه المعهد القومي للجودة والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة - أن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو نشر ثقافة الجودة فى المجتمع ليكون منصة لاكتساب الخبرات وإدارة حوار معرفي يساهم فى تطوير منظومة الجودة للوصول بمنتجاتنا وخدماتنا إلى أعلى معايير للجودة بهدف كسب رضاء العملاء وجمهور المستهلكين .
وحول جهود الوزارة لتفعيل دور المعهد القومي للجودة أوضح قابيل انه تم تكليف المعهد بتولي إطلاق الجائزة القومية للجودة فى جميع القطاعات والتى هي بمثابة شهادة ثقة لجمهور المستهلك لدعم التصدير كما تم إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد ليضم العديد من الكفاءات المتميزة فى مجال الجودة بهدف وضع أساليب فعاله لنشر وتفعيل دور الجودة طبقا لاستراتيجية عام 2030 وبما يتماشى مع النظم والمعايير الدولية.
ولفت الوزير إلى أنه يجرى الاعداد لتوقيع بروتوكولات مع عدد من الجهات للاستفادة بالخبرات والتبادل المعرفي فى الدراسات والأبحاث التى تعود بالفائدة على منظومة الجودة المصرية.
وربط الوزير تحقيق الجودة فى الصناعة وثقافة الجودة ليس فقط للعاملين فيها ، ولكن بكل من هو على صلة بمخرجاتها من خلال تنفيذ خطط لنشر ثقافة الجودة بالتوازي معها خطط الوعي التعليمي بالجودة ومؤشراتها وخطط الرعاية الصحية لتحقيق معايير الجودة بشكل كامل .
من جانبه ، قال أحمد فكرى عضو اتحاد الصناعات إن ثقافة الجودة والمنافسة فى الحصول على الجوائز يجب أن تنتشر . مشيرا إلى أن الفترة الماضية كان لايوجد لها شكل واضح لوجود جوائز الجودة .
وأكد أهمية نشر وعي وثقافة الجودة فى تدريب المراجعين وتعريف الشركات بمفاهيم الجودة ونشر وتعريف المجتمع الصناعي والخدمي .
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية ، كرم المعهد القومي للجودة وزير الصناعة الأسبق محمود عيسي والمهندس هاني الدسوقى مدير المعهد القومي للجودة السابق.
وقام معهد الجودة بتقديم درع إلى هيئة المواصفات السعودية ممثلة فى فهد المعيوف نيابة عن الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية ، كما قدمت هيئة المواصفات السعودية درع تكريم للمعهد القومي للجودة بمناسبة الشراكة فى المؤتمر .
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