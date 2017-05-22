الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني2017-05-22 10:44:28
يختتم اليوم الاثنين فريق الأهلى تدريباته استعداداً لمواجهة القطن الكاميرونى المقررة لها مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدورى ابطال إفريقيا.
من جانبه، أكد حسام البدري، المدير الفني، ان مواجهة القطن تعد فى غاية القوة والأهمية، ولكنه على ثقة فى إمكانية الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تخطى مرحلة دورى المجموعات.
وأضاف البدري أن فريق القطن يلعب بطريقة مختلفة فى المواجهات التى تقام على أرضه ووسط جماهيره عنها فى المباريات التى تقام خارج ملعبه.
وخصص حسام البدري, فقرة تدريبية خلال مران الفريق بمدينة جاروا الكاميرونية, امس الأحد, من أجل تدريب اللاعبين على الكرات العرضية, وكيفية استغلالها في تسجيل الأهداف.
وشهد المران تألق اللاعب التونسي علي معلول في تنفيذ العديد من الكرات العرضية المتقنة داخل منطقة الجزاء.
وأنهى البدري مران فريقه, بالتدريب على ركلات الجزاء, وشارك في التدريب على ركلات الجزاء جميع لاعبي الفريق, فيما تألق في فقرة التسديد على ركلات الجزاء الثنائي, عبدالله السعيد وأحمد فتحي.
وخاض الأهلي مرانه الأول بعد وصول الفريق اول أمس السبت إلى مدينة جاروا , وشهد مران أمس مشاركة مؤمن زكريا لاعب الوسط الذى بات جاهزا للمشاركة حسب قرار الجهاز الفني>
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