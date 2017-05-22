بكين تستمهل واشنطن 100 يوم لممارسة تأثيرها على كوريا الشمالية2017-05-22 10:44:44
طلبت بكين من واشنطن منحها فرصة 100 يوم لممارسة تأثيرها الاقتصادي على كوريا الشمالية، بموازاة خطة الـ 100 يوم للتجارة الخارجية التي طلبتها منها لتعديل الميزان التجاري معها.
وذكرت صحيفة أساهي “اليابانية “، اليوم الاثنين، أن مناقشة هذا الموضوع جرت بالتفصيل في اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في أبريل الماضي في واشنطن.
وكانت السلطات الأمريكية قد طالبت الصين وجميع دول العالم بإتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية، خاصة وأن 90% من حجم التجارة الخارجية لبيونج يانج هو مع بكين، وذلك تحت طائلة تعميم العقوبات النافذة ضد كوريا الشمالية على جميع الشركات الصينية والمؤسسات المالية التي تعمل مع بيونغ يانغ، وهددت الولايات المتحدة بحرمان الشركات الصينية التي لا تلتزم بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من التعامل والتفاعل مع نظيراتها الأمريكية.
وردا على ذلك، طلبت الصين تأخير العمل بهذا الإجراء لمدة 100 يوم. وهي مهلة مماثلة لتلك التي وافقت بكين وواشنطن عليها في وقت سابق، لتعديل ميزان التجارة الخارجية بينهما، حسبما كتبت الصحيفة اليابانية.
فيما أعربت صحيفة “أساهي” اليابانية، عن شكها بقدرة الصين على التأثير في كوريا الشمالية، التي قامت خلال الأسبوع الماضي وحده بتجربتي إطلاق صواريخ بالستية.
وختمت الصحيفة قائلة، إن رئيسي البلدين اتفقا على مناقشة نتائج خطتي الـ 100 يوم خلال اجتماعهم في يوليو المقبل على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع G7 في إيطاليا.
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