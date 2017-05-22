تفتتح منافذ “امان” التابعة لوزارة الداخلية اليوم معرضها داخل صالة 4 بأرض المعارض لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأعدت الشركة تحت إشراف اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبد الله، رئيس الشركة، كميات كبيرة من كراتين رمضان التى تحتوى على السلع الغذائية الأساسية، لطرحها للبيع للمواطنين مع حلول شهر رمضان المبارك.

يذكر أن شركة أمان اعدت 700 منفذ على مستوى الجمهورية، فضلًا عن طرح فى سيارات متنقلة تستهدف القرى والنجوع والمناطق الشعبية، لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين فى رمضان دون تحقيق ربح.