ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” ‏الأمريكية الصادرة اليوم الاثنين أنه خلافا للاستقبال والاحتفاء الملكي الذي كان ينتظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين في المملكة العربية ‏السعودية، فإن خطط الاستعداد لوصوله اليوم إلى إسرائيل قد تطورت إلى مشاجرة سياسية غير لائقة، قبل أن تهبط طائرة الرئيس ترامب هناك .‏

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وقالت الصحيفة - في تقرير لها بثته على موقعها الالكتروني - إن رئيس ‏الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استشاط غضبا وتعين عليه إصدار أمر لوزرائه لحضور مراسم الاستقبال بالمطار، حسبما ذكرت ‏صحيفة “هاآرتس” اليومية العبرية، وذلك بعد أن علم أن معظمهم كانوا ‏يعتزمون التهرب من هذا الأمر بزعم أن الوقت غير كاف لأن يصافحوا ‏الرئيس ترامب في المطار.‏

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وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو تعين عليه أن يمضي معظم ساعات يوم ‏أمس الأحد في صراعات مع وزراء اليمين ‏المتطرف في حكومته الائتلافية - خلال اجتماع مغلق لمجلس الوزراء - لكسب الموافقة على إيماءات متواضعة تهدف لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف الأوضاع في ‏الضفة الغربية وغيرها.‏

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وأضافت “إن إجراءات بناء الثقة تهدف إلى إقناع الرئيس ترامب ‏بالتزام الإسرائيليين بالسعي للتوصل إلى اتفاق كما هو مقصود أمام ‏الفلسطينيين” ، وفي هذا السياق قال ترامب إنه يريد إبرام “صفقة نهائية” لحل ‏الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والقائم منذ عقود، وهو هدف طموح ‏لم ينجح في تحقيقه حتى الآن جيلان من الرؤساء الأمريكيين والعديد من ‏الوسطاء الدوليين .‏

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وتابعت الصحيفة ” أن سقف التوقعات منخفض فيما يخص تحقيق إنجاز كبير خلال ‏زيارة ترامب إلى إسرائيل والضفة الغربية التي ستستمر نحو 36 ساعة، ‏مع ذلك لا يريد نتنياهو أو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ‏المخاطرة إغضاب الرئيس الأمريكي أو أن يظهر بأنه معارض لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة “.‏

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ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع عباس غدا الثلاثاء في بيت لحم، ‏في الضفة الغربية ، وذلك بالتزامن مع قيام المناطق الفلسطينية بإضراب جماعي عن ‏الطعام من قبل السجناء داخل السجون الإسرائيلية ، وهو إضراب يدخل ‏أسبوعه السادس يصاحبه احتجاجات عنيفة دعما له.‏

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في السياق ذاته، عادت الصحيفة لتقول ” إن استعدادات استقبال ترامب ‏اختلطت بحدوث تغيرات كبيرة في برنامج الزيارة تركت الشرطة في مدينة القدس في حالة تشوش وهرولة، علاوة على ما يتعلق ‏ببعض القضايا الدبلوماسية والنفسية ذات الأهمية القصوى للإسرائيليين ‏والفلسطينيين”.‏

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كما أبرزت الصحيفة أن البعض في وسائل الاعلام الإسرائيلية وصف ‏الزيارة المرتقبة لترامب ب”الهستيرية” بدلا من “التاريخية” ، فيما طغى ‏التشابك داخل الإئتلاف الحاكم في حكومة نتنياهو على الأجواء الاحتفالية ‏المحيطة بزيارة ترامب ، وتمثل في شعور السياسيين اليمينيين بخيبة الأمل ، ‏لاعتقادهم بأن ترامب يبدو ماضيا نحو الالتزام بالسياسة الأمريكية القديمة ‏فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولهذا، فهم يحثون نتنياهو ‏على اتخاذ موقف أكثر صرامة .‏

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رغم ذلك قال مسئولون إسرائيليون سابقون إن الحكومة الإسرائيلية ‏ربما تركز على أي حال على المساعدات الأمريكية في احتواء نفوذ ‏إيران في المنطقة.

ويقول دوري جولد، المدير العام السابق لوزارة ‏الخارجية الإسرائيلية ومستشار نتنياهو لفترة طويلة ” إن الأولوية لدى ‏إسرائيل منذ فترة طويلة تمثلت في السعي لاحتواء التهديد الإيراني “.‏

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مع ذلك، قالت “نيويورك تايمز” إن العديد من الخبراء يرون أن أي ‏تعاون بين إسرائيل وأي تحالف تقوده الولايات المتحدة من الدول العربية ‏السنية لمواجهة إيران سيتطلب إحراز تقدم على الجبهة الإسرائيلية ‏الفلسطينية... مشيرة إلى تصريح ترامب يوم أمس بأننا نعتقد أن لدينا ‏فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق.‏