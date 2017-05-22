افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أكبر معارض ” أهلا رمضان ” لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، خاصة محدودي الدخل ، والذي أقامته الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وقال محافظ الفيوم إن معارض ” أهلاً رمضان ” تضم منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة بمدينة الفيوم بمنطقتي البارودية ومنشأة لطف الله بجوار جمعية الشبان المسلمين، ومنطقة المبيضة ، إلى جانب منفذ بكل مدينة من مدن طامية وأبشواى وأطسا.

وأكد أن افتتاح معارض “أهلاً رمضان” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم السلع والمواد الغذائية الضرورية ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والمساهمة في تخفيض الأسعار وضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

حضر الافتتاح مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات النموين ومباحث التموين بالمحافظة .