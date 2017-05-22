 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 11:29 صباحاً
روابط سريعة
افتتاح أكبر منافذ "أهلاً رمضان" بالفيوم
تسوق رمضان

افتتاح أكبر منافذ "أهلاً رمضان" بالفيوم

2017-05-22 10:34:02
أش أ

افتتح الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم أكبر معارض ” أهلا رمضان ” لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، خاصة محدودي الدخل ، والذي أقامته الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .
وقال محافظ الفيوم إن معارض ” أهلاً رمضان ” تضم منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة بمدينة الفيوم بمنطقتي البارودية ومنشأة لطف الله بجوار جمعية الشبان المسلمين، ومنطقة المبيضة ، إلى جانب منفذ بكل مدينة من مدن طامية وأبشواى وأطسا.
وأكد أن افتتاح معارض “أهلاً رمضان” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة دعم السلع والمواد الغذائية الضرورية ، لرفع العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل والمساهمة في تخفيض الأسعار وضبط الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
حضر الافتتاح مجدى جاب الله رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات النموين ومباحث التموين بالمحافظة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3