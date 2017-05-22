وزير التجارة: جاري تشكيل مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء2017-05-22 10:32:39
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه جاري الآن تشكيل مجلس ادارة هيئة سلامة الغذاء ،وذلك بعد موافقة الحكومة والبرلمان على مشروع قانون سلامة الغذاء الذى تقدمت به الوزارة .
جاء ذلك خلال فى تصريحات لقابيل على هامش افتتاح معرض “أهلا رمضان” المقام فى الفترة من 22 الى 26 مايو الجاري فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 202 شركة بتخفيضات تتراوح 25 الى 30% على المنتجات .
وأضاف قابيل أنه تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الامناء وجاري اختيار رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للهيئة وتشكيل الهيئة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة للسيطرة على الأسعار ، قال قابيل :”نعمل بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص على التوسع فى السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية لزيادة المعروض وتقليل تكلفة تداول السلع مما يعمل على السيطرة على الأسعار”.
وأشار إلى أنه فى حالة اقبال المستهلكين على معرض سوبر ماركت اهلا رمضان سيتم مد المعرض حتى نهاية شهر رمضان .
وفيما يتعلق بتطوير ارض المعارض ، قال قابيل :إننا مستمرون فى مشروع التطوير بالتعاون مع وزارة الإسكان وسيتم توقيع بروتوكول تعاون خلال أسبوع.
وحول مشروع الألف مصنع بالتجمع الخامس ، أوضح الوزير أنه تم تشغيل اكثر من 200 مصنع حتى الآن وجاري العمل على تشغيل باقي المصانع.
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