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الداخلية الأفغانية: مقتل 71 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية
حركة طالبان‎

الداخلية الأفغانية: مقتل 71 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية

2017-05-22 10:31:27
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل 71 مسلحا في عمليات عسكرية شنتها قوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية - في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم”  الاثنين أن قوات الأمن الأفغانية شنت 12 عملية عسكرية شملت ولايات ننكرهار، وهلمند، ولغمان، وفرح، وقندوز، وغور، إضافة إلى وارداك، وزابل.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 71 مسلحا، وإصابة 40 آخرين، واعتقال 7 من المسلحين .. ولم ترد أي
معلومات عن سقوط ضحايا بين السكان المدنيين .

يذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا لنشاطات المسلحين في أنحاء متفرقة من البلاد، حيث يعلن قادة ميدانيون ومسلحون في غالبية الأحيان مبايعتهم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

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