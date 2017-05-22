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إيران تطلق 5 قذائف مورتر عبر الحدود إلى باكستان
صاروخ باليستي

إيران تطلق 5 قذائف مورتر عبر الحدود إلى باكستان

2017-05-22 10:56:07
وكالات

قال مسؤولون أمنيون باكستانيون، إن إيران أطلقت 5 قذائف مورتر على الأراضى الباكستانية، فى إقليم سيستان-بلوشستان الجنوبى.

وأضاف المسئولون - وفق ما نقله موقع “جيو نيوز” الباكستانى، مساء الأحد - أنه لم يتم إخطارهم بسقوط أية ضحايا أو خسائر جراء القصف الإيراني فى بلوشستان.

وأشار الموقع إلى أنه الشهر الماضي، قُتل 10 جنود إيرانيين على الحدود مع باكستان فى سيستان-بلوشستان، فى عملية تبنتها جماعة “جيش العدل” الإيرانية المعارضة والمتمركزة فى باكستان، والتى تهدف لرفع القمع عن المسلمين السنة البلوش بشكل خاص وفى إيران بشكل عام.

وحذرت إيران آنذاك باكستان، بأنها ستضرب داخل أراضيها لتستهدف “جيش العدل” إذا لم تواجه الحكومة المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود، وذكر الموقع الباكستانى أن الأزمة تم حلها لاحقا من خلال الحوار بين مسؤولين من البلدين، وهدأت لهجة الخطابات بين الجانبين.

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