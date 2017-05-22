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الزعاترة عن «الأسرى» المضربين: العار للقتلة
الصحفى ياسر الزعاترة

الزعاترة عن «الأسرى» المضربين: العار للقتلة

2017-05-22 09:34:03

أعرب المحلل السياسي الفلسطيني، ياسر الزعاترة، عن تضامنه الكبير مع الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك في أعقاب نقل العشرات منهم، إلى المستشفيات.

وكتب الزعاترة، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القفصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “نقل أعداد كبيرة من الأسرى للمستشفيات، إثر تدهور وضعهم الصحي.. سلام عليهم، والعار للقتلة ومن يتعاونون معهم”.

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