عبر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته من لقائه الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الجمعة الماضية فى أحد المساجد: “معنوياتى مرتفعة جدا من هذا الطراز الفريد من العلماء”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على “dmc”، اليوم الأحد: “تعودنا على احترام العلماء مهما كان الاختلاف، الجمعة الماضية في أحد المساجد التي كنت استعد لإلقاء خطبة الجمعة فيها، فوجئت بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يدخل المسجد، فأسرعت إليه بفرحة وقبلت يده”، منوهًا بأن تقبيل اليد بين العلماء لا يعرفها سواهم، كما يعرفها ذلك الجيل الذي اعتاد تقبيل أيدي آبائهم وأمهاتهم.

واستكمل الجندى: “الإمام الأكبر، قالى أنا جاى مخصوص عشان اسمعك وأصلى وراك، ورفض طلبي له بالخطبة أو الصلاة، ومازاحني.. عشان تقولهم في البلد، إنى صليت وراك”.

ونوه، إلى شيخ الأزهر، شكره لدوره فى احترام الأزهر وشيخه ودفاعه عنهم.