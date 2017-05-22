علق مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس على فوز فريقه بلقب الليجا الأول بعد خمس سنوات، وذلك عقب فوزه على ملقا 2-0 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال راموس إن لاعبي مدريد استحقوا اللقب ولو أنه كان عليهم القتال حتى اللحظة الأخيرة. وأضاف: “لدينا فريق من الفائزين، واستحققنا الظفر بلقب الدوري الإسباني عن جدارة.. وهذا وقت الاحتفال”.

كان النادي الملكي بحاجة إلى نقطة واحدة أمام ملقا من أجل ضمان إتمام المهمة لكنه حقق الثلاث نقاط، وعلق راموس على ذلك بقوله: “يا له من شعور جيد، نحن نحصل على مكافأة الاتساق والعمل طوال العام، هذه المجموعة تستحق الفوز”.