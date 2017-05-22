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ننشر درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

ننشر درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

2017-05-22 09:28:43

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، النشرة الجوية الخاصة بطقس اليوم، الاثنين، التي استعرضتها الإعلامية فرح طه.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتقل الرؤية في الشبورة مائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 35 والصغرى 21، الإسكندرية 26/18، مرسى مطروح 17/25، بورسعيد 29/ 20، شرم الشيخ 34/ 26، سانت كاترين 27/ 14، طابا 36/ 23، الغردقة 34/ 26، الأقصر 38/ 24، أسوان 38/ 24.

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