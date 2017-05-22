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تشكيل «الزمالك» المتوقع أمام أهلي طرابلس.. غداً
تدريبات الزمالك

تشكيل «الزمالك» المتوقع أمام أهلي طرابلس.. غداً

2017-05-22 09:17:36

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة أهلي طرابلس الليبي المقرر لها في الثامنة مساء الغد “الثلاثاء” في الجولة الثانية لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي ايناسيو بالتشكيل التالي:

حراس المرمي: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر – محمود حمدي الونش – أسامة إبراهيم – حسني فتحي
خط الوسط: طارق حامد – معروف يوسف – مصطفي فتحي – شيكابالا
الهجوم: باسم مرسي – محمد إبراهيم

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