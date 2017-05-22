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مقتل قائد تحريات القوات الخاصة بالجيش الليبي
الرائد فضل الحاسي، قائد تحريات القوات الخاصة

مقتل قائد تحريات القوات الخاصة بالجيش الليبي

2017-05-22 09:22:00
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قتل الرائد فضل الحاسي، قائد تحريات القوات الخاصة بالجيش الوطني الليبي أمس الأحد، جراء انفجار لغم أرضي في أحد المحال التجارية بسوق العرب في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مصدر طبي في بنغازي: إن الحاسي كان برفقة عدد من قواته بمهمة تمشيط المنطقة عند انفجار الألغام الذي أدى إلى مقتله و5 آخرين.

وفي بيان مقتضب للقوات الخاصة على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، قالت: إن قائد محور سوق الحوت (في بنغازي)، الرائد فضل الحاسي (قائد تحريات القوات الخاصة) قتل بسبب لغم أرضي زرعته الجماعات المتطرفة وانفجر أثناء تقدم الجيش.

وكان آخر ظهور لـ”الحاسي”، خلال إلقائه بيانا مصورا طالب فيه التجار وأصحاب المحال التجارية في سوق العرب، داخل محور القتال، باستلام بضائعهم من داخل المحال بعد سيطرة قواته على السوق.

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