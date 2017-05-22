أبو الغيط يشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الرباعية حول ليبيا ببروكسل غدا2017-05-22 09:31:47
أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، سيشارك في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذى يعقد في بروكسل غدا الثلاثاء ، بحضور كل من فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية والذى كان أبو الغيط قد استضافه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي مشيرا الى أن اجتماع بروكسل يهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في العملية السياسية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع بروكسل سوف يناقش أيضا أخر التطورات الأمنية على الساحة الليبية، وخاصة في ضوء تصاعد حدة التوتر في العاصمة طرابلس والهجوم المسلح الوحشي الذى تعرضت له قاعدة براك الجوية جنوب ليبيا.
وأوضح أن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق - محيط
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة…Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT