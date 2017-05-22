أعلنت جامعة الدول العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، سيشارك في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذى يعقد في بروكسل غدا الثلاثاء ، بحضور كل من فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، وجاكايا كيكويتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية والذى كان أبو الغيط قد استضافه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي مشيرا الى أن اجتماع بروكسل يهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من أجل مرافقة الأشقاء الليبيين في العملية السياسية الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماع بروكسل سوف يناقش أيضا أخر التطورات الأمنية على الساحة الليبية، وخاصة في ضوء تصاعد حدة التوتر في العاصمة طرابلس والهجوم المسلح الوحشي الذى تعرضت له قاعدة براك الجوية جنوب ليبيا.

وأوضح أن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي في البلاد، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.