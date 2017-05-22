ننشر سعر وموعد طرح «أرخص» سيارة في مصر2017-05-22 09:14:43
تدرس شركة “رينو”، طرح السيارة “كويد”، في مصر، خلال الشهور القليلة المقبلة، لتصبح أرخص سيارة في السوق المصرية.
وأرجعت “رينو”، دراسة طرح “كويد”، مؤخراً، بعد أن نفت طرحها في وقت سابق، إلى أن لديها خطة للتغلب على أزمات تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، والذي رفع أسعار السيارات في مصر إلى معدلات خيالية.
و”رينو”، تراهن على “كويد”، لخضوعها ضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية، وإدراجها في فئة السيارات سعة 1200 سي سي، ويبلغ سعرها قبل وصول الموانئ المصرية 3800 دولار أمريكي.
ويحتسب سعر السيارة، وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية؛ كالتالي:
السعر بالجنيه، مضروب في الرسوم الجمركية، ثم يضرب الناتج في ضريبة القيمة المضافة، ثم يضرب الناتج في رسوم التنمية.
3800 دولار سعر السيارة × 18.14 جنيهاً سعر الدولار = 68 ألفاً و930 جنيهاً.
68 ألفاً و930 جنيهاً × 12% ضريبة رسوم جمركية = 8220 جنيهاً.
68 ألفاً و930 جنيهاً + 8220 جنيهاً = 77 ألفاً و200 جنيه بعد ضريبة الجمارك.
77 ألفاً و200 جنيه × 14% ضريبة القيمة المضافة = 10 آلاف و808 جنيهات.
77 ألفاً و200 جنيه + 10 آلاف و808 جنيه = 88 ألف جنيه بعد ضريبة القيمة المضافة.
88 ألف جنيه × 3 % رسم تنمية = 2640 جنيهاً بعد إضافة رسم التنمية.
ويبلغ سعرها النهائي 88 ألفاً + 2640 جنيهاً = 90 ألفاً و650 جنيهاً، وبالتالي تصبح الأرخص في مصر.
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