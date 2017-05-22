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بالصورة.. رونالدو محتفلاً بـ«الدوري» مع زملائه: «أخوتي»
كريستيانو رونالدو

بالصورة.. رونالدو محتفلاً بـ«الدوري» مع زملائه: «أخوتي»

2017-05-22 09:05:07

نشر نجم الكرة العالمى ورأس حربة نادى ريال مدريد صورة تجمعه بعدد من لاعبى الفريق عقل الفوز رسميا ببطولة الدولى الإسبانى لكرة القدم.

وعلق رونالدو على الصورة التى نشرها من خلال حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” بقوله: “أخوة كريستيانو”.

كريستيانو رونالدو

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