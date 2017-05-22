حطت طائرة من طراز آيرباص “A330” تابعة لشركة آيروفلوت، اليوم الاثنين، اضطراريا في مطار خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، بعد تعطل أحد محركاتها.

ويأتي ذلك قبل دقائق فقط بعد الإقلاع من المطار، حيث كانت الطائرة متوجهة إلى العاصمة موسكو في رحلة تستغرق حوالي 7 ساعات ونصف تقريبا.

ويظهر المسار في الخريطة المرفقة حركة الطائرة لوقت طويل فوق سماء مدينة خباروفسك قبل تمكنها من الهبوط، بعد أن أدى العطل التقني إلى تعطل وحدة الوقود في الطائرة.