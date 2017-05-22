 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 09:33 صباحاً
روابط سريعة
هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد تعطل أحد حركاتها
طائرة روسية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية بعد تعطل أحد حركاتها

2017-05-22 09:03:01
متابعات

حطت طائرة من طراز آيرباص “A330” تابعة لشركة آيروفلوت، اليوم الاثنين، اضطراريا في مطار خاباروفسك في أقصى شرق روسيا، بعد تعطل أحد محركاتها.

ويأتي ذلك قبل دقائق فقط بعد الإقلاع من المطار، حيث كانت الطائرة متوجهة إلى العاصمة موسكو في رحلة تستغرق حوالي 7 ساعات ونصف تقريبا.

ويظهر المسار في الخريطة المرفقة حركة الطائرة لوقت طويل فوق سماء مدينة خباروفسك قبل تمكنها من الهبوط، بعد أن أدى العطل التقني إلى تعطل وحدة الوقود في الطائرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3