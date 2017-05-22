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رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض «أهلاً رمضان»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة معرض «أهلاً رمضان»

2017-05-22 09:01:16

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الاثنين، أجنحة معرض “أهلا رمضان”، بقاعة مؤتمرات مدينة نصر بحضور وزراء التموين والصناعة والتنمية المحلية، ومن المقرر أن يكون المعرض متاحا للجمهور عقب الافتتاح.

يذكر أن جميع منافذ توزيع معرض “أهلا رمضان” ستتواجد في جميع المحافظات من خلال 122 موقعا، وسيكون سعر البيع بسعر الجملة ويستمر حتى يوم 26 مايو ويمكن مده حتى أول يومين في رمضان إذا كان هناك إقبال.

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