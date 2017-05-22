أفادت المقاومة الشعبية اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن الجيش الحكومي شن، صباح اليوم الإثنين، هجومًا مباغتا على مواقع جماعة أنصار الله “الحوثيين” بمديرية نهم، شرقي محافظة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية، في بيانات مقتضبة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن “الجيش شن هجومًا مباغتًا على مواقع الحوثيين، في جبل يام، وبني بارق، والمدفون، بمديرية نهم شرقي صنعاء”.

وأضاف المركز أن “طيران التحالف العربي شارك بفاعلية خلال الهجوم”.

ولفت إلى أن غارة جوية أحرقت طقمًا (دورية عسكرية) للميلشيات (في إشارة للحوثيين) على متنها مدفع عيار 23 في منطقة مفرق ضبوعة”.

ولم يشر المركز إلى تفاصيل حول ضحايا الجانبين جراء المعارك الدائرة حتى الساعة 06:30 تغ، فيما لم تصدر أي بيانات من قبل “الحوثيين” حول الواقعة.

ومنذ أكثر من عام تدور معارك متقطعة بين الجيش اليمني و”الحوثيين”، في “نهم”، بعد أن تقدم الجيش اليمني وسيطر على مواقع استراتيجية مطلع 2016.

فيما يشن التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة “الحوثيين”، استجابة لطلب الرئيس هادي.