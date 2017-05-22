 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 09:33 صباحاً
روابط سريعة
شاهد.. كشوف العذرية تطارد البنات في إحدى دور الأيتام
وائل الابراشي

شاهد.. كشوف العذرية تطارد البنات في إحدى دور الأيتام

2017-05-22 09:18:12
محيط

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا، عن بعض دور الأيتام التي تشترط كشف عذرية.

وقالت إحدى الفتيات التي طلبت منها مشرفة الدار ذلك، خلال برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أنها اشترطت عليها البقاء في الدار، ولكن بعد الكشف عن عذريتها، وبالفعل خضعت لهذا الكشف.

وتابعت قائلة: نتعرض للسباب الشديد، وأي بنت يتم معاقبتها يتم الكشف عن عذريتها علي الفور لكسر “عين” البنات، وهذا غير لائق على الإطلاق.

فيما قالت إحدى الأمهات البديلات، أن الأطفال تتعرض لضرب شديد، بالإضافة إلى الانتهاكات غير المبررة والتي تصل لحد الأعراض والشرف.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3