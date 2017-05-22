عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا، عن بعض دور الأيتام التي تشترط كشف عذرية.

وقالت إحدى الفتيات التي طلبت منها مشرفة الدار ذلك، خلال برنامج «العاشرة مساءً» المذاع عبر فضائية «دريم»، أنها اشترطت عليها البقاء في الدار، ولكن بعد الكشف عن عذريتها، وبالفعل خضعت لهذا الكشف.

وتابعت قائلة: نتعرض للسباب الشديد، وأي بنت يتم معاقبتها يتم الكشف عن عذريتها علي الفور لكسر “عين” البنات، وهذا غير لائق على الإطلاق.

فيما قالت إحدى الأمهات البديلات، أن الأطفال تتعرض لضرب شديد، بالإضافة إلى الانتهاكات غير المبررة والتي تصل لحد الأعراض والشرف.