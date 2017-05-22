اجتماع للقيادة العسكرية في العراق لحسم معركة الموصل ضد "داعش"2017-05-22 09:10:43
كشفت صحيفة عراقية رسمية الاثنين أن قيادات عسكرية وأمنية عراقية وضعت اللمسات النهائية لتحرير أخر أحياء الساحل الايمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش”.
ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن مصدر أمني عراقي قوله إن “كبار قادة العمليات العسكرية اجتمعوا في الموصل برئاسة قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق الركن عبدالامير يارالله لبحث الخطط الخاصة بتحرير المساحة القليلة المتبقية من الساحل الايمن التي تضم حيي الشفاء والزنجيلي ومناطق من المدينة القديمة لاسيما أن صنوف القوات تطوق المدينة القديمة بالكامل وتنتظر التعليمات لاقتحامها لوجود عدد من المدنيين داخل ازقتها الضيقة”.
وأوضحت أن “ابرز الحاضرين في الاجتماع هم قادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي والفريق الركن سامي العارضي واللواء الركن معن السعدي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وقائد الفرقة التاسعة الفريق الركن قاسم المالكي وعدد من كبار ضباط صنوف القوات المسلحة”.
وبحسب الصحيفة فان المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش في ايمن الموصل التابعة للمدينة القديمة هي “باب سنجار وراس الكور والميدان والفاروق وقسم من مناطق باب الطوب وباب جديد وباب البيض، إضافة لحيي الشفاء والزنجيلي”.
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