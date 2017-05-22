قالت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إنها مستعدة لنشر وبدء إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ متوسطة المدى، القادرة على الوصول لليابان والقواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية هناك، وذلك عقب تجربة صاروخية أكدت أنها كانت ناجحة في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتقد أن الصاروخ الذي اختبر، الأحد، قادر على الوصول إلى اليابان وعدة قواعد عسكرية أمريكية رئيسية في البلاد.

وكان الصاروخ “بوكجوكسونج -2”- الذي يعمل بالوقود الصلب - حلق لمسافة بلغت نحو 500 كيلومترا ووصل إلى ارتفاع 560 كيلومترا قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أنه سيتم إطلاق المزيد من الصواريخ، وذلك ردا على إدارة ترامب.

ولم يكن لدى ترامب، الذي سافر للسعودية يوم السبت الماضي، أي تعليق حتى الآن.