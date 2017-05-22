يعقد، اليوم الإثنين، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن كافة الضوابط التي تقرر وضعها لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، بما فيها ضوابط زيادات المصروفات، لإنهاء حالة الجدل الخاص بنسبة الزيادة القانونية للمصروفات، والمسموح للمدارس الخاصة والدولية بفرضها على أولياء الأمور سنويًا.

يأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة، على حسن سير العملية التعليمية، وصالح أبناء الوطن من الطلاب المقيدين بالمدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، مراعاةً لاستقرار الأوضاع بقطاعات العمل المرتبطة بهذا الشأن.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا رسميًا، أكدت خلاله عدم صدور أى قرارات تسمح بزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛ حال حصولهم على موافقة أولياء الأمور بنسبة معينة كبرت أم صغرت، موضحة أنه لابد لأولياء الأمور ألا ينصاعوا لأي ادعاءات فى هذا الشأن تخالف ما سبق ذكره.