6 مصريين يحصلون على 600 ألف جنيه مستحقاتهم المتأخرة بالسعودية2017-05-22 08:54:02
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات النقل بالمملكة، لصرف مستحقات 6 من العاملين المصريين متأخرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بلغ إجماليها 111 ألفا و600 ريال سعودى، أى ما يوازى 600 ألف جنيه مصرى تقريبا.
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة عثمان رمضان، بمتابعة مشكلة العمال الستة لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ ثمانية أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها، وحل مشاكلها أول بأول.
وقال “سعفان”، إنه تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى، أكد فيه أن مكتب التمثيل العمالى قام بالتواصل مع الهيئة العمالية للتعرف على أسباب تعدد الجلسات دون صدور حكم، فضلا عن المطالبة بمستحقات العمال الستة طرف الكفيل، مشيرا إلى أنه بعد جلستين من المتابعة، صدر الحكم بالخروج النهائى للعاملين مع الحصول على مستحقاتهم، فضلا عن فرض حظر على الكفيل من الحكومة السعودية لعدم حضور الجلسات.
وحصل العاملين الستة علي مستحقاتهم وهم “ا.ع” 26 ألفا و400 ريال ، و”أ.أ” 17 ألفا ، و”م.ع” 22 ألفا و600 ريال ، و”هـ.ع” 14 ألفا، و”أ.س” 17 ألفا و600 ريال، و”م.ع” ألف 14 ألفا، بإجمالى 111 ألفا و600 ريال سعودى، أى ما يوازى 600 ألف جنيه مصرى تقريبا.
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