رئيس الوزراء: 80 مليار جنيه لدعم «السلع الغذائية»2017-05-22 08:58:12
أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، استمرار فتح أبواب معرض “أهلاً رمضان”، أمام المواطنين، طوال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أن أسعار السلع سوف تكون مخفضة، بالمقارنة بما هو موجود في السوق.
وأكد إسماعيل، في كلمته خلال افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، اليوم الإثنين، على أن الحكومة، تبذل كافة الجهود؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قررت زيادة على أسعار الدواجن واللحوم، وذلك بعد انتهاء الكمية المطروحة بالأسعار القديمة، لافتاً إلى انخفاض أسعار السكر من 13 جنيهاً إلى 9.
وكشف إسماعيل، عن أن الحكومة، خصصت 240 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، للدعم، منها 80 مليار جنيه للسلع الغذائية والتموينية.
وأوضح أن هناك 122 معرضاً لـ”أهلاً رمضان”، على مستوى الجمهورية، متعهداً بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.
ولفت شريف إسماعيل، إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات متكاملة، بها 81 مليون مواطن.
ونوه إسماعيل، إلى أنه بعد مراجعة هذه البيانات، تم اكتشاف 10 ملايين مواطن أصحاب بيانات متكررة، كاشفاً عن أن هناك بيانات 19 مليون فرد، تستوجب التحديث.
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق - محيط
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة…Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش - محيط
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى…Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
منتخب الفراعنة.. اختيار 10 «محترفين» لمعسكر مباراة تونسSun, 21 May 2017 09:12:31 GMT