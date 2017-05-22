أعلن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، استمرار فتح أبواب معرض “أهلاً رمضان”، أمام المواطنين، طوال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أن أسعار السلع سوف تكون مخفضة، بالمقارنة بما هو موجود في السوق.

وأكد إسماعيل، في كلمته خلال افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، اليوم الإثنين، على أن الحكومة، تبذل كافة الجهود؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قررت زيادة على أسعار الدواجن واللحوم، وذلك بعد انتهاء الكمية المطروحة بالأسعار القديمة، لافتاً إلى انخفاض أسعار السكر من 13 جنيهاً إلى 9.

وكشف إسماعيل، عن أن الحكومة، خصصت 240 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، للدعم، منها 80 مليار جنيه للسلع الغذائية والتموينية.

وأوضح أن هناك 122 معرضاً لـ”أهلاً رمضان”، على مستوى الجمهورية، متعهداً بانخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة.

ولفت شريف إسماعيل، إلى أن الحكومة لديها قاعدة بيانات متكاملة، بها 81 مليون مواطن.

ونوه إسماعيل، إلى أنه بعد مراجعة هذه البيانات، تم اكتشاف 10 ملايين مواطن أصحاب بيانات متكررة، كاشفاً عن أن هناك بيانات 19 مليون فرد، تستوجب التحديث.