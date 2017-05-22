"العفو الدولية" تتهم تركيا بعمليات فصل تعسفية على خلفية تحركات الجيش2017-05-22 08:48:34
اتهمت منظمة العفو الدولية، فى تقرير نشر اليوم الاثنين، تركيا بالقيام بعمليات تسريح “تعسفية” و”جائرة” ولدوافع سياسية منذ تحركات الجيش الذى وقع فى يوليو الماضى، ومنذ المحاولة الانقلابية، تم تسريح أكثر من 100 ألف شخص بمراسيم-قوانين بموجب حالة الطوارىء المفروضة منذ يوليو.
وفى تقرير بعنوان “لا نهاية فى الافق”، تدين المنظمة عدم حصول الأشخاص المعنيين على أى تفسير فردي، اذ أن عمليات التسريح الجماعية “تجرى بشكل تعسفى استنادا إلى دوافع مبهمة ومعممة تشير إلى صلات مع المنظمات الإرهابية.
وأضاف التقرير أن “الادارات العامة المعنية لم تقدم اى تبرير لاى فرد لعمليات التسريح ولم يتمكن الاشخاص الذين تم تسريحهم من الحصول” على تفسير.
وتدين المنظمة غير الحكومية ايضا اجراءات تطال بشكل اعم نقابيين وناشطين سياسيين وصحافيين. وقالت ان “ذلك يعزز المخاوف من ان يكون الكثير من عمليات التسريح هذه تعسفية، جائرة، وأو دوافعها سياسية”.
وفى مواجهة الانتقادات، تنفى السلطات التركية القيام باى حملات ملاحقة وتؤكد ان هذه الاجراءات الاستثنائية ضرورية لتطهير المؤسسات من العناصر المشاغبين.
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