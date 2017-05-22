لن ينضم كبير موظفى البيت الأبيض راينس بريباس إلى الرئيس دونالد ترامب، فيما تبقى من جولته فى الشرق الأوسط وأوروبا، وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بريباس سيعود إلى واشنطن بعد زيارة السعودية.

وأضافت ساندرز أن بريباس كان يعتزم العودة مبكرا لا سيما أن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن ميزانيته الكاملة هذا الأسبوع، وسافر بريباس إلى السعودية مع ترامب على طائرة الرئاسة يوم الجمعة، ويكافح البيت الأبيض للتغلب على فضيحة تتعلق بإقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الاتحادى جيمس كومى .