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رئيس الوزراء يفتتح «أهلاً رمضان»
وزير البترول شريف إسماعيل

رئيس الوزراء يفتتح «أهلاً رمضان»

2017-05-22 08:49:53

افتتح رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، معرض “أهلاً رمضان”، في أرض المعارض، بمدينة نصر.

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 198 شركة من المنتجين والمستوردين للصناعات الغذائية والسلع الأساسية من القطاعين العام والخاص، ولأول مرة يخصص جناح كامل لبيع الخضروات والفاكهة الطازجة بسعر الجملة.

وقد اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها حصلت على تعهدات من المنتجين والمستوردين والعارضين بتقديم تخفيضات حقيقية على كافة السلع والمنتجات تتراوح من 20 إلى 30% مع الالتزام ببيع كافة السلع المعروضة بأسعار الجملة وخاصة مع اختصار حلقات تداول السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة.

كما تعهد المشاركون في معرض «سوبر ماركت أهلا رمضان» باستمرار إمدادات السلع بكميات ضخمة تتناسب مع حجم جمهور المستهلكين المتوقع أن يصل إلى 2 مليون زائر هذا العام.

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