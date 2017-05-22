أفادت تقارير إعلامية في سول اليوم الإثنين بأن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي ستمثل أمام المحكمة غدا على خلفية تورطها في فضيحة فساد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن بارك تواجه اتهامات فساد عديدة، وأنه في حال إدانتها ستواجه السجن مدى الحياة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن ظهور بارك أمام جلسة الاستماع المقررة غدا الثلاثاء بمحكمة سول المركزية سيكون أول ظهور عام لها منذ اعتقالها يوم 31 مارس الماضي للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة وسوء استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار الحكومة في الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوي سون سيل.

وقد عزل البرلمان الكوري الجنوبي في ديسمبر الماضي بارك من منصبها بتهمة التواطؤ مع تشوي لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل في شئون الدولة، وفقدت بارك الحصانة التي كانت تحميها من الملاحقة الجنائية بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.