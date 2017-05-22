فاز المرشح محمد سالم ولد الداه بمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين، بعد تفوقه على منافسه الرئيسي نقيب الصحفيين المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم.

وجاء انتخاب محمد سالم ولد الداه بعد حصول القائمة التي يرأسها “الإصلاح” على مائتين واثنين وخمسين صوتاً، مقابل مائتين وثلاثة واربعين صوتاً لقائمة أحمد سالم ولد المختار السالم .

وبحسب النتائج التي أعلن عنها بقصر المؤتمرات في نواكشوط، فإن نسبة المشاركة ناهزت 46% ، حيث صوت 580 من أصل ألف ومائتي صحفي يحق لهم التصويت.

وشهدت الانتخابات تنافسا محموما بين المرشحين المعروفين على الساحة الإعلامية، حيث يعتبر النقيب الجديد أحد أبرز القيادات الناصرية وهو رئيس المركز العربي الأفريقي للإعلام والتنمية.