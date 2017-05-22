يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018.

ويحضر المؤتمر، رئيس الحزب، فريد زهران، وعدد من القيادات الحزبية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد.