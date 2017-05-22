ميلانيا ترامب تشيد "بتمكين المرأة" خلال زيارة لشركة سعودية2017-05-22 07:10:06
أثنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب على “تمكين المرأة” في مركز خدمات جنرال إلكتريك في العاصمة السعودية الرياض والذي لا يعمل به غير النساء يوم الأحد وقالت إن النساء يجب أن يعملن معا كما يجب عليهن تعليم أطفالهن تعليما جيدا.
وترافق ميلانيا الرئيس دونالد ترامب في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب في يناير كانون الثاني وقالت أمام 200 امرأة عاملة إنها حاولت أن توازن بين دورها كسيدة أولى وكأم.
وقالت للنساء اللائي التقطن صورا معها بهواتفهم الذكية “الأمر يتعلق بإيجاد التوازن”. وغردت ميلانيا في وقت لاحق على موقع تويتر قائلة “استمتعت بالحديث مع النساء العاملات المدهشات في مركز خدمة جنرال إلكتريك في السعودية. هناك خطوات عظيمة يتم اتخاذها نحو تمكين المرأة”.
ونشرت ميلانيا، التي ارتدت فستانا تحت الركبة، صورتها مع سبع نساء ترتدين العباءات وهي الزي النسائي في المملكة العربية السعودية.
وزارت ميلانيا في وقت سابق المدرسة الأمريكية الدولية في الرياض ووزعت كتبا. والمدرسة على عكس معظم المدارس الأخرى الموجودة في المملكة المحافظة يدرس بها طلاب وطالبات من مختلف الجنسيات.
وتشتهر السعودية بأنها أكثر دول العالم فصلا بين الجنسين حيث تعيش النساء تحت ولاية ولي ويحتجن إلى الحصول على إذنه للسفر والدراسة وتلقي بعض العلاج الطبي.
ومنذ إعلان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله في 2011 أن النساء يمكن انضمامهن إلى مجلس الشورى فإن موقف النساء بدأ في التغير تدريجيا تماشيا مع خطوات تنوع الاقتصاد وتشغيل المزيد من النساء وخفض الاعتماد على النفط.
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