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التموين: صرف حافز اضافي لموردين القمح
قمح محلي
قمح محلي

التموين: صرف حافز اضافي لموردين القمح

2017-05-22 06:45:28
كتب ربيع شعبان

أعلنت اللجنة العليا للقمح برئاسة الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، منح حافز اضافي 15 جنيه لكل طن قمح يورد في أجولة ” جوت ” للشون المجهزة التي تتسلم القمح المحلي من الموردين ، وقررت اللجنة منح حافز اضافي 10 جنيهات عن كل طن يورد للصوامع البعيدة نسبياً عن مناطق الانتاج ويوجد يها فراغات تخزينية تزيد عن 50% .

وقررت اللجنة عدم تأجير اي صوامع للتخزين من القطاع الخاص حتي الان ، بعد عرض الجهات المسوقة تقرير عن موسم التوريد ونسب الاشغال في الصوامع والهناجر والبناكر التي لم تتجاوز 55% حتي الان .

وكلفت اللحنة الجهات المسوقة بفتح نقاط تجميع جديدة للقمح لإستيعاب كل كميات القمح ، وشددت اللجنة في إجتماعها علي ضرورة الاسراع في نقل الاقماح من نقاط التجميع الي صوامع التخزين التي إمتلأت بالاقماح للتسير علي الموردين وانهاء التكدس والزحام امام الشون ، وشددت اللجنة علي سرعة صرف قيمة الاقماح للموردين وفق دورة الصرف المقررة وعدم التأخير .

وفي السياق نفسة تسلمت الجهات المسوقة للقمح 2 مليون و330 الف طن قمح ، ورفضت لجان الفرز مايزيد عن 3600 طن قمح بسبب عدم مطابقتها لدرجات النظافة المطلوبة

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