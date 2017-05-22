إيران تدين تصريحات ترامب في قمة الرياض وتتهمه بالسعي خلف اموال السعودية2017-05-22 06:25:55
دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد “الهجمات” التي شنها ضد الجمهورية الاسلامية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء زيارته إلى الرياض، معتبرا أن واشنطن تسعى خلف اموال السعودية التي وقعت مع الولايات المتحدة السبت عقودا بقيمة 480 مليار دولار.
وقال ظريف في تغريدة على تويتر “إيران التي اجرت لتوها انتخابات حقيقية تتعرض لهجوم من جانب رئيس الولايات المتحدة في معقل الديمقراطية والاعتدال هذا”، في اشارة ساخرة إلى السعودية، مضيفا “هل هذه سياسة خارجية ام مجرد حلب 480 ملار دولار من السعودة؟”.
واتى تعليق ظريف ردا على الخطاب الذي القاه ترامب في القمة العربية الاسلامية الاميركية في الرياض الاحد ودعا فيها كل الدول الى العمل من أجل “عزل” إيران، متهما الجمهورية الاسلامية بإذكاء “النزاعات الطائفية والارهاب”، فيما اعتبر العاهل السعودي الملك سلمان أن النظام الإيراني “رأس حربة الارهاب العالمي”.
وقال الرئيس الأمريكي أمام قادة دول عربية ومسلمة “من لبنان الى العراق واليمن، ايران تمول التسليح وتدرب الارهابيين والميليشيات وجماعات متطرفة اخرى تنشر الدمار والفوضى في انحاء المنطقة”.
واضاف “على مدى عقود اشعلت إيران نيران النزاع الطائفي والارهاب”.
وتابع “على كل الدول التي تملك ضميرا، ان تعمل معا لعزل إيران”، مضيفا “علينا ان نصلي ليأتي اليوم الذي يحصل فيه الشعب الإيراني على الحكومة العادلة التي يستحقها”.
وغالبا ما ينتقد ترامب السلطات الايرانية والاتفاق النووي الذي وقع معها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
والجمعة شهدت إيران انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بولاية ثانية بعدما حصل من الدورة الاولى على 57% من الأصوات، محققا بذلك فوزا كبيرا على منافسه الأبرز، المحافظ ابراهيم رئيسي الذي صوت له 38,3 بالمئة من الناخبين.
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