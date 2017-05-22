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ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري

2017-05-22 05:57:43
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.09
بنك مصر إيران التنمية
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك مصر إيران التنمية 18.09 18.19 17 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.08 18.17 14 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 3 أسابيع
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 4 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 21 ساعة
بنك عودة 18.05 18.15 6 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 شهر واحد
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 أسبوعين
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
بنك قناة السويس 18.05 18.15 5 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 4 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 7 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 5 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15 21 ساعة
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهرين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوعين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين

 

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