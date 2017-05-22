ماذا قال نجوم الفن عن محمد شرف؟2017-05-22 03:25:13
قال الفنان الكبير صلاح عبد الله، إنه يَعترف على الهواء، بأنّه أخفق في السؤال على صديقه الفنان محمد شرف أثناء مرضه، مضيفًا أن الفنان “شرف” من أعظم الممثلين في مصر، الذين لم يَحصلوا على حقهم بشكل جيد.
وأضاف عبد الله خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المُذاع على شبكة قنوات “DMC، أن الفنان محمد شرف لديه قدرة غير عادية على الارتجال، قائلاً له: “أوع تزعل مني.. فاكر مرضي في عام 2010.. وكنت أسير على كرسي متحرك، وحاليًا لم أرجع مثل الأول.. لكن عليك بالصبر والتحمل.. وربنا يجعله في ميزان حسناتك”.
وأوضح عبد الله أن بداية تعارفه بـ شرف، كان في “سيد درويش”، وأصبحنا أصدقاء منذ ذلك الوقت، متمنيًا له عودته للعمل قريبًا.
من جهته، قال الفنان طلعت زكريا، إنّه مرّ بنفس تجربة الفنان محمد شرف في مرضه، بل أن مرضه كان أخطر منه، قائلا له: “نورت التليفزيون.. وأحلى شئ رجوعك لنا ولجمهورك.. والمرض بيرسخ قيم الإيمان بالله”.
وفي سياقٍ ذي صلة، تمنت الفنانة وفاء عامر، العمل مع محمد شرف خلال الفترة المقبلة، قائلة: “احنا اشتغلنا مع بعض على المسرح.. في الوقت الذي كان فيه نعم الأخ والجدع.. وأهم شئ إنك بخير الحمد لله”.
أما الفنان أحمد آدم، أكد أن الفنان شرف، لديه عزة نفس لم تكن موجودة عند أي شخص، مدللًا على ذلك: “لم أعرف أنّه يُعاني من مشاكل في الصحة إلا لما وقع مننا أثناء العمل.. ولم يشكو نهائيًا”.
وأوضح آدم أن صداقته بالفنان شرف بدأت منذ مسرح الجامعة، قائلاً: “شرف هو كارت الذكريات الخاصة بي.. وكل الناس بتحبه.. ولحد الآن معظم الشخصيات بتطلبه للعمل”.
أما المنتج أحمد السبكي، طالب الفنان محمد شرف، بزيارته لمكتبه، قائلاً: “ابن الفنان شرف، الشاب هشام يعمل معه حاليًا في فيلم جديد يُعرض قريبًا.. وأتوقع لهشام نقلة كبيرة في الوسط الفني”.
أما الفنان عمرو سعد، قال إن المحنة التي تعرض لها الفنان شرف، أظهرت حب الناس له بصورة كبيرة، قائلاً له: “أنا من مُحبيك.. ومفيش دور إلا ورأيته لك.. وأتمنى أنْ نعمل مفاجأة مع بعض قريبًا.. وتحت أمرك في أي شئ.. ومبسوط بعودتك”.
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