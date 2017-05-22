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هل كسر نابليون أنف "أبو الهول"؟
ابو الهول , خوفو

هل كسر نابليون أنف "أبو الهول"؟

2017-05-22 03:24:36
كتب - متابعات

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن أبو الهول هو أقدم المنحوتات الضخمة في العالم وهناك الكثير من الأساطير المحيطة حوله.

وقال في برنامجه “الطبعة الأولى”، المذاع على شاشة دريم”، إن موقع “روسيا اليوم” يتحدث على أن الحلفاء في الحرب العالمية الأولى هم من كثروا أنف أبو الهول وهذا حديث غير صحيح، لأن هناك بعض الصور التي أثبتت عدم صحة ذلك.

ولفت إلى أن البعض يتحدث على أن نابليون بونابرت هو من كسر أنف أبو الهول، وهذا غير صحيح لأن نابليون كان منبهرًا بها.

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