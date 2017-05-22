أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التجارة الإلكترونية وشراء المنتجات من الإنترنت يحتاج إلى حماية كعملية الشراء التقليدي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “تين”، إن التجارة الإلكترونية قد تكون أحد حلول خفض أسعار السلع والمنتجات الموجودة في السوق، خاصة وأنها أثبتت قدرتها على توفير الوقت والجهد وتقليل دوائر تداول السلع بين المنتج والمستهلك.

ولفت يعقوب إلى أن تدعيم التجارة الإلكترونية أمر ضروري، ولكن يجب أن يكون هناك قواعد لتلك التجارة لحماية المستهلك، خاصة وأن البائع والمشتري لن يجتمعوا في نفس المكان، وهو ما يتطلب حماية أكثر خاصة أن المستهلك لن يعاين المنتج بشكل عملي وواقعي بينما يعانيه من خلال الصور المعروضة فقط.