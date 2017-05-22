أكد حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الزراعة من أكثر الوزارات في حكومة المهندس شريف إسماعيل سعادة بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، حيث إن أراضي وزارة الزراعة المعتدى عليها في مختلف الوزارات تصل لـ 723 فدان.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد”، المذاع على شاشة “العاصمة”، إنه تم تشكيل لجان من المحافظات مع بعض أعضاء الوزارة في غرفة عمليات من أجل مراقبة الأوضاع على الطبيعة، حتى لا تستمر التعدي بعد الإزالة.