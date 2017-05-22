أكدت إيلما آفيرو شقيقة اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو، أنها سعيدة للغاية، موضحة أن شرم الشيخ جميلة جدًا، والجو حار ولكنها جميلة جدًا وهى متفاجئة.

وقالت في تقرير ببرنامج “كل يوم”، على شاشة “ON E”، مع الإعلامى عمرو أديب، إنها ستعود لمصر ربما بعد شهر أو شهرين.

أما كاتيا آفيرو شقيقة رونالدو، فأوضحت أنها استمتعت كثيرًا بزيارة مصر وكل الناس كانوا هائلين وهى سعيدة جدًا، لافتة إلى أن ها متفاجئة برد فعل المعجبين وأحست بالحب من الجميع وتود المجئ مرة ثانية، الأسبوع أو الشهر المقبل.