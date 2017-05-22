كشفت كوريا الشمالية، أمس الأحد، أنها اختبرت صاروخا بالستيا متوسط المدى بنجاح، لتؤكد بذلك إمكانية الاعتماد على نظام توجيه الرأس النووي.

وتشير التجربة إلى إحراز مزيد من التقدم في القدرة على ضرب أهداف أميركية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على التجربة، التي تحققت أيضا من كفاءة محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ أطلق من على منصة متحركة.