ترددت أنباء أن جامعة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، قد أعلنت عن تأسيس مكتبة كبيرة باسم “نجيب محفوظ”؛ تقديرًا لدوره في الأدب العربي والعالمي.

ووفق صحيفة “الأهرام” المصرية، صرّحت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة أديب نوبل، بأنها قد أبدت موافقة كتابية عن طريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإرسالها إلى جامعة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بناءً على طلب الجامعة لتأسيس المكتبة خلال الأيام المقبلة.