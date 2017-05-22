كشف الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو لحفل زفاف داخل نادي بني عبيد، يتواجد فيه راقصات وخمور ما أثار حفيظة الجميع.

وأكد “الإبراشي”، في برنامجه “العاشرة مساءً”، المذاع على شاشة “دريم”، مساء أمس الأحد، أن الأندية من وسائل التربية وتهدف إلى جذب الشباب إليها بدلُا من لجوئهم لإدمان والمخدرات، ولا يصح أن يحدث فيها هذه المناظر.

وعلق وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج “أن ما نشر من فيديوهات من تعاطي الشباب المخدرات بنادي بني عبيد شيء “مقزز للغاية”، ولذلك فإنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، مؤكدا أن الواقعة لن تمر مرور الكرام.