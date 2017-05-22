أكد أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن بحيرة المنزلة كانت 750 ألف فدان والآن تقلصت لـ112 فدانًا، وهذا بسبب ردمها وإقامة المنازل عليها، خلاف أن الصيد بها جائر من صيد بالكهرباء وخلافه.

وأردف في مداخلة هاتفية ببرنامج” العاشرة مساء”، المذاع على شاشة دريم”، أن الدولة لديها خطة لتطوير البحيرات منها بحيرة المنزلة، وسيتم تنظيم عملية الصيد خلال المرحلة المقبلة، خاصة أان أعمق منطقة في البحيرة متر، ولذلك يتم ردمها وإقامة البيوت.