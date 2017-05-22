أكد شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستعادة أراضي الدولة المنهوبة، هو ثورة ويحرك اقتصاد كامل، مضيفًا: “كل يوم نتفاجأ بآلاف الأفدنة، ثمنها مليارات الجنيهات”.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع على شاشة “العاصمة”، إن “البنية التحتية المعلوماتية تساعد على الفساد، ومينفعش نتعامل بنظام الستينات بورقة وقلم ودفتر”.

وأردف أن العلم والتصوير الجوي هو ما سيمكن الدولة من إدارة هذه الأملاك، مضيفًا: “هناك بعض الجادين، يجب أن نساعدهم، ونعطيهم الفرصة للتقنين، وهناك البعض يتحايل، يقوم بزراعة قطعتين، ومن وراء ذلك يبيعون فيلات، وعقارات”.